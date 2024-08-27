Перечислены лучшие продукты для борьбы с мигренью

Если у вас мигрень, то вы не одиноки. Примерно 1 из 6 американцев в течение 3 месяцев испытывает приступы этой болезни. Но есть пища, которая облегчает её симптомы.

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Овёс. Это отличный источник рибофлавина, который хорош в профилактике мигрени у взрослых. Шелли Боллс, зарегистрированный диетолог-нутрициолог Consumer Health Digest, рекомендует сочетать овёс с молоком или йогуртом. Также из овса вы получите клетчатку, которая приведёт в норму сахар в крови и уменьшит воспаление.

Тёмно-зелёные листовые овощи. Они содержат фолат, который снижает уровень гомоцистеина. С мигренями связан высокий уровень этого вещества.

Жирная рыба. К ней относятся лосось, скумбрия и сардины. Эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами, обладающими противовоспалительным действием.

Ягоды. Они содержат много антиоксидантов, защищающих организм от окислительного стресса. Известно, что окислительный стресс может быть связан с приступами мигрени.

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Куркума. Недавние исследования показали, что куркумин в её составе может быть эффективен при лечении мигрени.

Семена тыквы. Они богаты жирами, полезными для мозга, цинком, магнием. Нехватка магния может привести к мигрени.

Грецкие орехи. В состав этих орехов входят магний, омега-3 и витамин Е. Эти вещества борются с воспалением. Также грецкие орехи содержат клетчатку, которая нужна для профилактики мигрени.

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