Врачи предупредили об опасности парацетамола

Врач и известный телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что парацетамол может провоцировать одно заболевание. Выпуск, в котором специалист предупредил россиян об опасности препарата, доступен на платформе «Смотрим».

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Доктор объяснил, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов может спровоцировать развитие бронхиальной астмы.

«Парацетамол. Кажется, что он безопасен, а на самом деле он чаще вызывает астму», — добавил Мясников.

По словам врача, астма у ребенка может появиться, если его мать курила во время беременности или употребляла много рафинированного сахара.

Ранее Мясников предупредил об опасности передозировки парацетамола. Врач объяснил, превышение дозы препарата — употребление больше трех граммов в день — может привести к поражениям печени.