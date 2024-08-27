Специалист назвал признаки компьютерной игромании

Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты России, руководитель наркологической и психиатрической клиники кандидат медицинских наук Руслан Исаев перечислил признаки компьютерной игромании.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что основной признак — это когда игра становится главной доминантой в жизни человека, что приводит к обесцениванию всех прежних его ценностей.

Такой человек испытывает патологическое желание играть. Кроме того, увеличивается количество времени, которое он проводит перед экраном. Также усиливается раздражительность и агрессия.

К признакам игромании относится и отказ обсуждать сложившуюся ситуацию.

Наконец, об игромании может говорить синдром отмены.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, почти все российские дети (более 96%) пользуются мобильными телефонами в ночное время.