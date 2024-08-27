К чему может привести употребление чипсов

Подмосковный врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала, что избыточное употребление чипсов может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Чипсы — это продукт глубокой переработки, где от картофеля остается лишь название. Все витамины и клетчатка превращаются в крахмальную массу, обжаренную в большом количестве масла, усилителей вкуса, приправ, соли, в связи с этим теряются все полезные вещества.

— Поэтому, если говорить о том, можно ли вообще есть чипсы, то тут ответ положительный. При этом их норма не должна превышать 10-15 грамм в неделю, чтобы не вызвать пищевого расстройства. А если речь заходит о том, чтобы заменить чипсы на один из полноценных приемов пищи, то это категорически запрещено, так как в них содержится суточная норма соли, — пояснила Тараско в интервью Regions.

Чрезмерное употребление чипсов грозит пищевым расстройством, чипсы могут вызывать проблемы с пищеварением. Так как в них содержится суточная норма соли, они повышают риск инфаркта и инсульта.

Диетолог подчеркнула, что чипсы могут усугубить гастрит, артрит, сахарный диабет, анемию и другие заболевания.

В то же время врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о более полезных видах закусок.