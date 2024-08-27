Врачи назвали лекарства, повышающие давление

Врачи Елена Малышева и Михаил Гандельман выступили с тревожным предупреждением о широко используемых обезболивающих препаратах, которые могут иметь серьезные побочные эффекты, особенно для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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На первом месте в списке опасных лекарств находятся обезболивающие, которые часто принимаются для снятия боли в суставах. Эти препараты, как правило, отпускаются в аптеке без рецепта, что делает их доступными для широкой аудитории. Однако, как отмечает Гандельман, их употребление может привести к серьезным последствиям:

«Вам назначили таблетки от давления, которые расширяют сосуды, а вы принимаете известное обезболивающее, которое сужает сосуды», — объясняет врач.

Хроническое повышенное давление может усугубиться и стать неконтролируемым при сочетании таких лекарств. Врачи настоятельно рекомендуют пациентам обсуждать все проблемы со здоровьем с лечащим врачом и не заниматься самолечением.

«Важно выяснить причину болей в суставах и проблем с давлением, вместо того чтобы просто глушить боль таблетками, нанося урон сосудам и печени», — подчеркивает Малышева.

Она также обращает внимание на то, что игнорирование проблем с суставами может привести к их дальнейшему прогрессированию.