Доктор предупредил, как лечить отит категорически нельзя

Пациенты при болях в ухе часто не обращаются к доктору и начинают лечение самостоятельно. Это приводит только к ухудшению состояния пациента, рассказал «Клопс» врач-отоларинголог Данил Сумароков.

Отит — это воспаление уха — бывает наружным, средним и внутренним. Человек испытывает разнообразные болевые ощущения, которые усиливаются при повороте головы, разговоре, сморкании и пережёвывании пищи, прокомментировал доктор.

«Воспаление сопровождается болью в ухе, шумом, звоном или даже снижением слуха. Иногда — выделением гноя», — добавил Сумароков.

Что категорически нельзя делать при отите

Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе капли. Только доктор сможет определить, от какого именно воспаления страдает ухо.

Нельзя залезать в уши инородными предметами. Есть риск усугубить течение отита, повредить слуховой проход или барабанную перепонку.

Не стоит греть и мочить уши, это пагубно отразится на состоянии больного, а лечение станет долгим и сложным.

Не нужно пользоваться ушными свечами — это нередко приводит к ожогам и травмам, закупорке слухового прохода и повреждению барабанной перепонки.

Любое воспаление уха чрезвычайно опасно, так что обращаться к врачу нужно сразу после обнаружения симптомов. Доктор назначит своевременное грамотное лечение. «При неблагоприятном развитии заболевания гной может не найти себе выход, а это чревато риском распространения инфекции внутри черепа», — предупредил доктор.

Врач рассказал, к чему приводит длительное пользование каплями в нос.