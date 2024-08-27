Эндокринолог раскрыла 9 неожиданных причин развития диабета второго типа
Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение и этническая принадлежность могут увеличить риск развития сахарного диабета второго типа, но есть и менее известные факторы риска. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ковалевская.
Так, неожиданными причинами возникновения заболевания могут стать:
- низкий уровень образования — это связано с повышенным уровнем стресса, что приводит к нарушению эндокринной функции;
- метаболический синдром — это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови;
- гестационный диабет — развивается у женщин в период беременности;
- дефицит витамина D;
- некоторые лекарства, в том числе гипотензивные средства, статины, стероидные гормоны;
- повышенный уровень «плохого» холестерина и высокий уровень «хорошего»;
- недостаток сна;
- загрязнение воздуха;
- недоношенность с низкой массой тела при рождении.
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