Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, лишний вес, курение и этническая принадлежность могут увеличить риск развития сахарного диабета второго типа, но есть и менее известные факторы риска. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ковалевская.

Так, неожиданными причинами возникновения заболевания могут стать:

низкий уровень образования — это связано с повышенным уровнем стресса, что приводит к нарушению эндокринной функции;

метаболический синдром — это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови;

гестационный диабет — развивается у женщин в период беременности;

дефицит витамина D;

некоторые лекарства, в том числе гипотензивные средства, статины, стероидные гормоны;

повышенный уровень «плохого» холестерина и высокий уровень «хорошего»;

недостаток сна;

загрязнение воздуха;

недоношенность с низкой массой тела при рождении.

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