Куда едут россияне лечиться по страховке при онкологии

В России стремительно растет спрос на страховые продукты с защитой от критических заболеваний, прежде всего от онкологии. Не менее 74% обращений по таким полисам — это запросы на прохождение профилактических check-up, отмечают специалисты СД ВСК.
В целом лечение онкологии в России примерно на 33% дешевле, чем за границей. В среднем лечение онкологических заболеваний внутри страны, включая перелет и нахождение в медицинской организации (для граждан, выбравших клинику не в своем регионе), составляет более 7,5 млн рублей.
Весь процесс страхового урегулирования включает в себя организацию выплаты заболевшему по результатам первого обращения после диагностирования онкологии, сбор необходимой медицинской документации, подбор клиник для лечения, выбор даты и времени приемов в соответствии с предпочтениями пациента и клинической ситуацией, обеспечение второго медицинского мнения, в течение 1-2 недель — направление на лечение в стационар.
Для сравнения, в среднем организация аналогичного лечения за границей с временным переездом и проживанием составляет около 10 млн рублей.
Самым востребованным направлением для медицинского туризма среди россиян сегодня является Израиль — на него приходится 62% страховых событий в рамках полисов от критических заболеваний, покрывающих получение медпомощи за границей. Суммарно 24% застрахованных выбирают для лечения европейские страны (преимущественно Германию и Австрию), 14% — остальные государства (Южную Корею и пр.).
В практике ВСК одним из самых сложных случаев за последний год стало обращение пациента с редким заболеванием — злокачественной нейроэндокринной опухолью легкого (примерно 0,6 случая на 100 тыс. человек в год). Пациент выбрал для лечения Израиль. Страховая компания оплатила клиенту перелет и проживание, а также полный цикл лечения общей стоимостью более 10 млн рублей. Примерно 66% расходов (67 тыс. евро) пришлось на операцию по резекции легкого (лобэктомия, пневмонэктомия). Также пациент прошел дорогостоящую процедуру ПЭТ-КТ (метод диагностики с радионуклидной визуализацией) с применением субстрата октреотида DOTATATE с галлием 68Ga — редко применяющийся протокол исследования для верификации нейроэндокринной природы опухоли, определения распространения, стадии и плана лечения.
«По оценкам Минздрава, в России на 7,6% выросло число выявленных онкологических заболеваний, а также на 1,8% увеличилась смертность от рака. Одним из ключевых способов борьбы с данным недугом является ранняя диагностика и своевременное оказание медицинской помощи. Именно поэтому полисы страхования от критических заболеваний пользуются все большим спросом во всем мире, в частности, в РФ. Наличие программы позволяет своевременно и оперативно проходить профилактические осмотры, без долгого ожидания записи получить консультацию профильных специалистов, второе медицинское мнение, а также оперативное направление в стационар лучших российских и зарубежных клиник», — пояснил заместитель гендиректора по медицинскому страхованию ВСК Олег Витько.