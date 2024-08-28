Куда едут россияне лечиться по страховке при онкологии

В России стремительно растет спрос на страховые продукты с защитой от критических заболеваний, прежде всего от онкологии. Не менее 74% обращений по таким полисам — это запросы на прохождение профилактических check-up, отмечают специалисты СД ВСК.

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В целом лечение онкологии в России примерно на 33% дешевле, чем за границей. В среднем лечение онкологических заболеваний внутри страны, включая перелет и нахождение в медицинской организации (для граждан, выбравших клинику не в своем регионе), составляет более 7,5 млн рублей.

Весь процесс страхового урегулирования включает в себя организацию выплаты заболевшему по результатам первого обращения после диагностирования онкологии, сбор необходимой медицинской документации, подбор клиник для лечения, выбор даты и времени приемов в соответствии с предпочтениями пациента и клинической ситуацией, обеспечение второго медицинского мнения, в течение 1-2 недель — направление на лечение в стационар.

Для сравнения, в среднем организация аналогичного лечения за границей с временным переездом и проживанием составляет около 10 млн рублей.

Самым востребованным направлением для медицинского туризма среди россиян сегодня является Израиль — на него приходится 62% страховых событий в рамках полисов от критических заболеваний, покрывающих получение медпомощи за границей. Суммарно 24% застрахованных выбирают для лечения европейские страны (преимущественно Германию и Австрию), 14% — остальные государства (Южную Корею и пр.).

В практике ВСК одним из самых сложных случаев за последний год стало обращение пациента с редким заболеванием — злокачественной нейроэндокринной опухолью легкого (примерно 0,6 случая на 100 тыс. человек в год). Пациент выбрал для лечения Израиль. Страховая компания оплатила клиенту перелет и проживание, а также полный цикл лечения общей стоимостью более 10 млн рублей. Примерно 66% расходов (67 тыс. евро) пришлось на операцию по резекции легкого (лобэктомия, пневмонэктомия). Также пациент прошел дорогостоящую процедуру ПЭТ-КТ (метод диагностики с радионуклидной визуализацией) с применением субстрата октреотида DOTATATE с галлием 68Ga — редко применяющийся протокол исследования для верификации нейроэндокринной природы опухоли, определения распространения, стадии и плана лечения.