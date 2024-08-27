В онкологии результат лечения зависит от того, как быстро обнаружили опухоль. Поэтому онколог Иван Карасев настаивает на том, что любое ухудшение самочувствия, даже больное горло, нельзя оставлять без внимания. Это может быть симптомом рака.

Результат лечения онкологии зависит от того, как быстро обнаружена опухоль. Врачи подчеркивают, при раке симптомы болезни могут наблюдаться долгое время, однако часто пациенты их игнорируют, списывая на другие, менее опасные заболевания.

Поэтому онколог Иван Карасев настаивает, любое изменение самочувствия должно настораживать, особенно, если симптомы не проходят длительное время.

По слова врача, часто на начальных стадиях рак маскируется под простудные заболевания. Отмечается недомогание, чувство усталости, больное горло, субфебрильная температура около 37 градусов. При этом лечение никак не облегчает симптомы.

Кроме того, консультации у врача требуют постоянные головные боли, незаживающие раны, нетипичные выделения при походе в туалет.

Факторами, повышающими риск развития рака, в разговоре с «Российской газетой» Карасев назвал вредные привычки. Так, онколог объяснил, как на организм и раковые клетки действует спиртное.

Также негативно на здоровье сказывается отсутствие физических нагрузок, несбалансированное питание, отсутствие в рационе свежих овощей и фруктов.

Напомним, ранее онколог Фатима Тамаева рассказала о продуктах, обладающих способностью провоцировать рост раковых клеток. Первыми в списке таких продуктов значатся красное мясо и соль, уточнила врач.

Это объясняется тем, что нитриты, нитраты, нитрозамины, ароматические углеводы, большое количество животных жиров приводит к накоплению в организме канцерогенов.

Безобидная на первый взгляд выпечка тоже повышает риск развития рака. По той же причине не стоит употреблять синтетический заменитель сахара – аспартам.

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