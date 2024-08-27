Как вовремя распознать и вылечить пародонтоз: лайфхак от врача

Стоматолог Тышкевич: пародонтоз приводит к потере зубов и деформации челюсти. Пародонтоз — это довольно опасное заболевание десен и костной ткани, окружающей зубы. Заболевание часто протекает без очень явных симптомов — нет боли и кровоточивости дёсен. Но при этом недуг можно выявить, просто внимательно посмотрев на свои зубы в зеркало. У кого может появиться пародонтоз и чем он опасен — «Секрету фирмы» рассказала стоматолог.

Как распознать пародонтоз?

Врач-стоматолог Наталья Тышкевич отметила., что первые признаки пародонтоза можно заметить, просто посмотрев в зеркало.

Первые тревожные симптомы пародонтоза, на которые стоит обратить внимание, — это оголение шеек зубов, опускание десны или удлинение самих зубов при осмотре в зеркало. Эти визуальные признаки — сигнал о грядущих серьезных проблемах, - Наталья Тышкевич, врач-стоматолог клиники «Мегастом».

При этом в отличие от острого воспаления десен пародонтоз не вызывает боль и кровотечение из дёсен. Это происходит потому, что заболевание поражает костную ткань вокруг зубов. Постепенно она исчезает.

Из-за чего появляется пародонтоз

Главная причина развития пародонтоза — нарушение прикуса, или «окклюзионная травма», как называют ее специалисты.

Неправильное положение зубов в ряду или их чрезмерное изнашивание приводит к перегрузке жевательного аппарата, от чего страдает поддерживающая костная структура. По мере развития патологического процесса десна также сокращается, оголяя корни зубов, - Наталья Тышкевич, стоматолог.

Тышкевич назвала и другие причины пародонтоза:

Плохая гигиена рта;

Курение;

Неправильный прикус;

Сахарный диабет;

Наследственность;

Стресс;

Проблемы с гормонами.

Чем опасен пародонтоз

Чтобы предотвратить пародонтоз, нужно проходить профилактические осмотры у стоматолога-пародонтолога, который сможет выявить признаки заболевания на самых ранних стадиях.

«Пародонтоз, если его вовремя не распознать и не начать лечение, способен полностью разрушить зубодесневой комплекс, вызвать потерю зубов и серьезные челюстно-лицевые деформации», — предупредила Тышкевич.

Что делать при симптомах пародонтоза

По словам стоматолога, на ранних стадиях пародонтоз можно лечить консервативными методами:

Отказаться от вредных привычек;

Тщательно соблюдать гигиену полости рта;

Использовать специальные зубные пасты.

При запущенном пародонтозе уже недостаточно одного лишь терапевтического вмешательства. На первый план выходят ортодонтическое лечение для коррекции прикуса, а также хирургические методики, включая имплантацию. Зачастую единственным способом спасения становится удаление проблемных зубов, - Наталья Тышкевич, стоматолог.

Тышкевич отметила, что пародонтоз — очень распространенное заболевание.

«Согласно статистике, пародонтоз поражает более 50% взрослого населения планеты. Эта болезнь является основной причиной потери зубов у людей старше 40 лет», — сказала врач.

Она добавила, что только своевременное обнаружение и правильное лечение пародонтоза под наблюдением стоматолога может сохранить здоровую улыбку на долгие годы.