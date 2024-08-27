17-летняя девушка приняла симптом неизлечимой болезни за переутомление

17-летняя Эма-Луиза Бомонт из графства Шропшир, Великобритания, перепутала первые признаки неизлечимого неврологического заболевания за нервный тик. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail.

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Бомонт рассказала, что во время подготовки к экзаменам у нее начал дергаться глаз, потом неприятный симптом появился и в других частях тела. По словам британки, поначалу она не слишком волновалась, так как приняла болезнь за переутомление. Однако через пять дней ее госпитализировали и поставили диагноз «функциональное неврологическое расстройство» — состояние, при котором нарушается способность мозга и тела отправлять и получать сигналы.

Мать девушки Джули Бомонт призналась, что с момента постановки диагноза жизнь ее дочери сильно изменилась: ежедневно ей приходится переносить мучительные приступы спазмов, в том числе в головном мозге. Кроме того, она не может далеко ходить без инвалидной коляски, а ее речь стала невнятной.

Бомонт также отметила, что лечения функционального неврологического расстройства не существует. Поскольку на снимках не выявляют нарушений в мозге, которые бывают, например, после инсульта, то причины заболевания часто считают психологическими, поэтому основные методы лечения — это физиотерапия и когнитивно-поведенческая терапия.

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