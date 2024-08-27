Врач напомнил, как сотрясение мозга может отразиться на здоровье

Травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА России Геворг Гулулян в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнил, что сотрясение мозга является самой распространенной черепно-мозговой травмой. В зависимости от степени тяжести она по-разному может отразиться на здоровье пострадавшего, и даже после легкого сотрясения следует провериться у специалиста. Особенно важно посетить врача, если травма привела к кратковременной потере сознания, нарушению координации, ощущению слабости, тошноте и рвоте.

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«Если не обратиться за медицинской помощью, то симптомы травмы легкой и средней тяжести, конечно, пройдут сами по себе. Однако микроскопические повреждения нервных клеток сохранятся. На их фоне развиваются вторичные сосудистые нарушения, провоцирующие осложнения в будущем», - объяснил специалист.

По его словам, после сотрясения пациенты, так и не дошедшие до поликлиники, часто ощущают на себе долгосрочные последствия: хроническую усталость, забывчивость, снижение работоспособности. Нарушается проводимость нервных импульсов в мозге, что приводит к скачкам артериального давления, головным болям, быстрой утомляемости, бессоннице. Иногда самочувствие ухудшается из-за изменения погоды и атмосферного давления.

В случае, когда удар головой привел к сотрясению тяжелой степени, у человека могут развиваться когнитивные нарушения: замедление скорости выполнения задач, неспособность быстро переключаться с одной деятельности на другую, проблемы с речью и почерком. Травматолог Гулулян также обратил внимание, что в сложных случаях повреждение мозга способно повлечь за собой развитие эпилепсии.