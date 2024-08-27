Как понять, грозит ли вам деменция? Простой тест
Невролог Чудинская назвала способ выявить нарушение когнитивных способностей. Среди них память, внимание и мышление. Они помогают обрабатывать и запоминать информацию. Ухудшение этих функций говорит о том, что мозг работает не так хорошо, как обычно. Причины разнообразны — от хронического переутомления до деменции. Узнать, есть ли проблемы у вас, можно с помощью опросника Макнэра и Кана.
В опроснике 24 утверждения. Вам необходимо оценить, насколько сильно они вас касаются, рассказала РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
Ставьте цифру в зависимости от того, как часто происходит с вами описанное в каждом пункте:
- 0 — никогда;
- 1 — редко;
- 2 — иногда;
- 3 — часто;
- 4 — очень часто.
Вот эти утверждения:
- Я забываю номера телефонов.
- Я забываю, что и куда положил.
- Оторвавшись от книги, не могу найти место, которое читал.
- Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не забыть.
- Я забываю о назначенных встречах.
- Я забываю, что планировал сделать по дороге домой.
- Я забываю имена старых знакомых.
- Мне трудно сосредоточиться.
- Мне трудно пересказать содержание телепередачи.
- Я не узнаю знакомых людей.
- Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят окружающие.
- Я быстро забываю имена людей, с которыми знакомлюсь.
- Я забываю, какой сегодня день недели.
- Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться.
- Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил ли плиту.
- Я пишу с ошибками.
- Я легко отвлекаюсь.
- Перед новым делом меня нужно проинструктировать несколько раз.
- Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю.
- Я тут же забываю, что мне сказали.
- Мне трудно принять решение.
- Я все делаю очень медленно.
- Моя голова бывает пустой.
- Я забываю, какое сегодня число.
«Если вы получили сумму выше 42 баллов, то стоит обратиться к неврологу, специалисту по когнитивным расстройствам», — сказала специалист.
По её словам, если у человек жалуется на ухудшение памяти, ему нужно обследоваться у невролога. Врач выяснит причину этого, назначит необходимые исследования и посоветует методы для улучшения памяти.