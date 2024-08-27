Как понять, грозит ли вам деменция? Простой тест

Невролог Чудинская назвала способ выявить нарушение когнитивных способностей. Среди них память, внимание и мышление. Они помогают обрабатывать и запоминать информацию. Ухудшение этих функций говорит о том, что мозг работает не так хорошо, как обычно. Причины разнообразны — от хронического переутомления до деменции. Узнать, есть ли проблемы у вас, можно с помощью опросника Макнэра и Кана.

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В опроснике 24 утверждения. Вам необходимо оценить, насколько сильно они вас касаются, рассказала РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Ставьте цифру в зависимости от того, как часто происходит с вами описанное в каждом пункте:

0 — никогда;

1 — редко;

2 — иногда;

3 — часто;

4 — очень часто.

Вот эти утверждения:

Я забываю номера телефонов.

Я забываю, что и куда положил.

Оторвавшись от книги, не могу найти место, которое читал.

Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не забыть.

Я забываю о назначенных встречах.

Я забываю, что планировал сделать по дороге домой.

Я забываю имена старых знакомых.

Мне трудно сосредоточиться.

Мне трудно пересказать содержание телепередачи.

Я не узнаю знакомых людей.

Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят окружающие.

Я быстро забываю имена людей, с которыми знакомлюсь.

Я забываю, какой сегодня день недели.

Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться.

Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил ли плиту.

Я пишу с ошибками.

Я легко отвлекаюсь.

Перед новым делом меня нужно проинструктировать несколько раз.

Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю.

Я тут же забываю, что мне сказали.

Мне трудно принять решение.

Я все делаю очень медленно.

Моя голова бывает пустой.

Я забываю, какое сегодня число.

«Если вы получили сумму выше 42 баллов, то стоит обратиться к неврологу, специалисту по когнитивным расстройствам», — сказала специалист.

По её словам, если у человек жалуется на ухудшение памяти, ему нужно обследоваться у невролога. Врач выяснит причину этого, назначит необходимые исследования и посоветует методы для улучшения памяти.