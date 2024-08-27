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Как понять, грозит ли вам деменция? Простой тест

Невролог Чудинская назвала способ выявить нарушение когнитивных способностей. Среди них память, внимание и мышление. Они помогают обрабатывать и запоминать информацию. Ухудшение этих функций говорит о том, что мозг работает не так хорошо, как обычно. Причины разнообразны — от хронического переутомления до деменции. Узнать, есть ли проблемы у вас, можно с помощью опросника Макнэра и Кана.

Как понять, грозит ли вам деменция: простой тест
© Unsplash

В опроснике 24 утверждения. Вам необходимо оценить, насколько сильно они вас касаются, рассказала РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Ставьте цифру в зависимости от того, как часто происходит с вами описанное в каждом пункте:

  • 0 — никогда;
  • 1 — редко;
  • 2 — иногда;
  • 3 — часто;
  • 4 — очень часто.

Вот эти утверждения:

  • Я забываю номера телефонов.
  • Я забываю, что и куда положил.
  • Оторвавшись от книги, не могу найти место, которое читал.
  • Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не забыть.
  • Я забываю о назначенных встречах.
  • Я забываю, что планировал сделать по дороге домой.
  • Я забываю имена старых знакомых.
  • Мне трудно сосредоточиться.
  • Мне трудно пересказать содержание телепередачи.
  • Я не узнаю знакомых людей.
  • Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят окружающие.
  • Я быстро забываю имена людей, с которыми знакомлюсь.
  • Я забываю, какой сегодня день недели.
  • Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться.
  • Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил ли плиту.
  • Я пишу с ошибками.
  • Я легко отвлекаюсь.
  • Перед новым делом меня нужно проинструктировать несколько раз.
  • Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю.
  • Я тут же забываю, что мне сказали.
  • Мне трудно принять решение.
  • Я все делаю очень медленно.
  • Моя голова бывает пустой.
  • Я забываю, какое сегодня число.
«Если вы получили сумму выше 42 баллов, то стоит обратиться к неврологу, специалисту по когнитивным расстройствам», — сказала специалист.

По её словам, если у человек жалуется на ухудшение памяти, ему нужно обследоваться у невролога. Врач выяснит причину этого, назначит необходимые исследования и посоветует методы для улучшения памяти.

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Галина Чудинская