Беспорядок в доме может быть симптомом психического заболевания

Психические расстройства, как правило, сопровождаются нарушениями в поведении. Если человек накапливает мусор и ненужные вещи или не убирается в доме, это может быть признаком наличия у него ряда психических заболеваний, передает «Вечерняя Москва».

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Врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков рассказал, что синдром Плюшкина, который нередко возникает у пожилых людей, может быть одним из признаков депрессии.

«В психиатрии существует синдром Плюшкина, когда человек несет в дом самые разные бесполезные предметы, в том числе мусор. У такого человека в квартире постепенно появляются горы хлама», – пояснил эксперт.

Кроме того, синдром патологического накопительства может свидетельствовать о наличии у человека обсессивно-компульсивного расстройства, а в некоторых случаях привычка складировать дома ненужные вещи и мусор указывает на такое тяжелое состояние как шизофрения, добавил врач.

Алексей Вилков подчеркнул, что если человек не стремится содержать свой дом в чистоте и порядке, это вполне может быть проявлением затяжной депрессии.

«В таком случае у человека есть серьезная, очень выраженная апатия, равнодушие к себе, к окружающим. Он не ухаживает за собой, его не интересует то, что происходит в доме, то есть преобладает полное безразличие», – отметил врач-психиатр.

Если родственники или соседи замечают, что количество мусора растет, а хозяин игнорирует просьбы убраться в своем жилище и при этом не способен внятно объяснить причины своего поведения, если в квартире или доме начинает неприятно пахнуть и это вызывает недовольство окружающих, нужно немедленно обратиться к специалистам, чтобы они проверили психическое состояние человека и при необходимости назначили ему лечение, посоветовал Вилков.

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