Названы признаки сахарного диабета у женщин

Диабет возникает, когда показатели сахара в крови становятся слишком высокими из-за проблем с выработкой инсулина. Распространённые симптомы этого заболевания включают сильную жажду, частое мочеиспускание, необъяснимую потерю веса. Но у женщин болезнь может проявляться немного по-другому.

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Сейчас диабетом страдают более 199 миллионов женщин. К 2040 году это число может увеличиться до 313 миллионов. Женщины с уникальными проблемами из-за анатомии, гормонов и репродуктивного здоровья. Также они больше подвержены риску возникновения осложнений: развитию сердечных заболеваний.

У женщин бывает диабет трёх типов. Первого (появляется, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина), второго (развивается, когда организм неэффективно использует инсулин) и гестационный (возникает во время беременности и обычно проходит после родов).

Признаки диабета, которые не зависят от пола, включают повышенную жажду или сухость во рту, частое мочеиспускание, сильный голод, даже после приёма пищи, необъяснимую потерю веса. По мере прогрессирования болезни могут наблюдаться потемнение кожи под мышками или на шее, затуманенное зрение, сухость кожи или полости рта, усталость, частые инфекции, онемение рук и ног либо покалывание в них, медленное заживление язв.

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Начальные симптомы диабета могут усиливаться по мере его прогрессирования. Новые симптомы могут появиться в течение следующих месяцев или лет, особенно без лечения и контроля уровня глюкозы в крови. На этой стадии возникают специфические для женщин признаки диабета.

Сухость влагалища. Из-за постоянного высокого уровня глюкозы в крови могут повредиться нервы и кровеносные сосуды, в том числе во влагалище. Это может уменьшить количество смазки. Также повреждение способно снизить чувствительность.

Инфекции мочеполовой системы. Люди с диабетов в четыре раза чаще сталкиваются с ними.

Частые инфекции мочевыводящих путей. Симптомы этих инфекций включают жжение при мочеиспускании, мутную либо сильно пахнущую мочу, дискомфорт в области таза (между бёдрами), частые позывы к мочеиспусканию. Женщины больше склонны к развитию таких инфекций, поскольку их уретра короче и расположена ближе к анусу.

Рецидивирующие вагинальные дрожжевые инфекции. Признаки дрожжевой инфекции: боль во время мочеиспускания или секса, густые, белые выделения из влагалища, которые могут выглядеть как творог, вагинальный зуд, жжение, покраснение или отёк.

Бактериальный вагиноз. Высокий уровень сахара в крови может нарушить кислотно-щелочной баланс бактерий во влагалище. Признаки бактериального вагиноза — это жидкие серые или белые выделения и рыбный запах, особенно после секса.

Нерегулярные менструальные циклы. Чаще нарушения цикла встречаются при диабете 1 типа. Наиболее распространённые изменения включают отсутствие менструаций, обильное кровотечение, более короткий или более длительный промежуток времени между менструациями, позднюю первую менструацию, раннюю менопаузу.

Синдром поликистозных яичников. Признаки такого состояния: акне, тёмная толстая кожа на шее, подмышках или в паху, избыток волос на лице и теле, истончнение волос на голове, нерегулярные месячные, необъяснимое увеличение веса, трудности с зачатием.

Бесплодие. Диабет затрудняет возникновение беременности.

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