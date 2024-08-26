Врач объяснил, как минимизировать риск болезней сердца в эпоху гаджетов

Длительное использование гаджетов лишает человека времени на сон и физическую активность, что негативно отражается на его здоровье, сказала НСН врач-терапевт Татьяна Романенко.

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Длительное использование гаджетов не спровоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, если человек уделяет достаточно времени физической активности, рассказала в интервью НСН врач-терапевт Татьяна Романенко.

Каждый лишний час, проведенный за экраном телевизора или гаджета в возрасте после 20 лет, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, следует из исследования группы американских ученых, которое проводилось на протяжении 30 лет. При этом для мужчин риски оказались выше. В научной работе, опубликованной в Journal of General Internal Medicine, также уточняется, что занятия спортом не снижают риски. Однако Романенко заявила, что активный образ жизни является хорошей профилактикой сердечных заболеваний.

«Полагаю, что на первый план выходит параметр гиподинамии и стресса, а не влияние экранов телевизоров. Движение – жизнь, независимые исследования подтверждают, что с каждым десятком лет важность активного образа жизни возрастает. Сидение за компьютером забирает у нас время, которое мы могли бы потратить на физическую активность. Кроме того, чем больше времени человек проводит с гаджетом, тем меньше он спит. Недостаток сна сводит на нет все другие параметры здорового образа жизни. Риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями у мужчин намного выше, чем у женщин из-за гормонального фона», - пояснила она.

Как напомнила собеседница НСН, физическая активность также позволяет бороться со стрессом.

«Короткие эмоциональные всплески стресса могут вызывать спазмы сосудов, повышение давления. Это еще один модифицированный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Стоит стараться минимизировать последствия стресса, которые хорошо снимаются физической активностью. Работа перед монитором – вредные условия труда. Нужны ограничения: посидел восемь часов за компьютером – найди время для прогулки пешком. Также нужно спать достаточное количество часов. Это позволит снизить риск инфаркта и инсульта», - подытожила она.

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