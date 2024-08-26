Врач рассказал, почему некоторые люди могут «просыпаться в поту»

Некоторые люди отмечают, что, засыпая при прохладной, комфортной температуре, через некоторое время они начинают сбрасывать с себя одеяло, потому что им стало жарко, а иногда и вовсе просыпаются в поту. У этого состояния есть целый ряд причин.

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Чувствовать избыточное тепло посреди ночи может быть вариантом нормы: температура тела в течение дня меняется, а к вечеру начинает падать, чтобы приготовить тело ко сну. Для того, чтобы отвести тепло, кровеносные сосуды в коже расширяются, и ее температура повышается. На фоне этого может появиться ощущение, что в какой-то момент стало жарко, объяснил Well+Good Томас Килкенни, доктор медицины, директор Института медицины сна в университетской больнице Нортвелл-Стейтен-Айленда.

Однако, если человек постоянно просыпается с мокрыми от пота простынями, причина может быть связана с состоянием здоровья или образом жизни.

Жаркий или влажный климат в помещении, неподходящие материалы для подушек, матрасов, одеял могут помешать комфортному сну. Например, матрасы и подушки с наполнителем из пены удерживают тепло и не позволяют коже дышать. Слишком плотная пижама, партнеры по сну и домашние животные в постели – все это может играть роль: теплокровные существа, такие как люди, собаки, кошки, выделяют много тепла ночью.

Состав тела может влиять на чувствительность к теплу. Люди с более высоким процентом жира в организме могут чувствовать себя жарче ночью. При этом, люди с более высокой долей сухой мышечной массы также могут вырабатывать больше тепла – благодаря более быстрому метаболизму.

Определенные лекарства часто становятся причиной ночного потоотделения. Среди них – антидепрессанты, антигистаминные препараты, антибиотики, статины, обезболивающие, препараты от гипертонии и некоторые другие. При подозрении на то, что препарат вызывает жар по ночам – не нужно сразу прекращать прием, а нужно проконсультироваться с врачом.

Хронический перегрев ночью также может быть признаком нарушений сна. Например, обструктивное апноэ сна может нарушить сон и вызвать трудности с дыханием, что приводит к стрессу для организма и вызывает повышение температуры. При храпе, сухости во рту после сна, утренней головной боли, бессоннице, гиперсомнии следует обратиться к врачу.

Невропатия – патология, возникающая при повреждении одного или нескольких нервов периферической нервной системы, может вызвать непереносимость тепла, потоотделение и ощущение жжения в руках и ногах. Симптомы невропатии могут различаться: среди них – онемение, покалывание в конечностях, болевой синдром, потеря координации, мышечная слабость, проблемы с кишечником и пищеварением, головокружение.

Помимо нейропатии и расстройств сна ряд других проблем со здоровьем может сделать человека более чувствительным к теплу: диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный склероз, психические расстройства, ожирение, избыток гормонов щитовидной железы, инфекции, менопауза и пр.

Интенсивная деятельность перед самым сном – физическая активность, секс – могут повысить температуру тела. Для комфортного охлаждения перед попыткой заснуть можно принять прохладный душ.

Всем известно, что напитки с кофеином могут помешать комфортному засыпанию. Но пить кофе перед сном еще не рекомендуется потому, что от этого напитка может бросит в жар. Кофеин может ускорить дыхание, увеличить ЧСС и повысить температуру тела.

Наконец, возраст может играть роль при проблеме «жаркого» сна. Люди старше 65 лет могут испытывать трудности с регулированием температуры тела.