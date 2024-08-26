Врач предупредил о неожиданных факторах развития диабета

На развитие сахарного диабета второго типа могут повлиять неожиданные факторы, рассказала врач-эндокринолог, диабетолог Елена Ковалевская. О них врач предупредила в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Главными факторами риска развития диабета, напомнила она, являются употребление сладких напитков, мучных изделий, жареного мяса, отсутствие физической активности, повышенный вес, абдоминальное отложение подкожного жира, курение и этническая принадлежность.

Однако, обратила внимание врач, специалисты недавно нашли связь между риском возникновения этого заболевания и образованием.

«Уровень образования является составной частью социально-экономического статуса. Более низкий социально-экономический статус связан с более высоким уровнем стресса, что приводит к нарушению эндокринной функции», — объяснила Ковалевская.

Также более высокие риски развития диабета имеют люди с метаболическим синдромом, женщины, которые ранее перенесли диабет беременных, люди с дислипидемией, родившиеся недоношенными, а также живущие в районах с загрязненным воздухом, перечислила она. Кроме того, продолжила Ковалевская, установлено, что у людей с недостатком сна риск развития диабета значимо возрастает.

Ранее эндокринолог Анна Солдатенкова назвала алкоголь одним из провокаторов развития старческого слабоумия. Врач объяснила, что дозы горячительных напитков, которые в молодости могут и не нанести разрушительного вреда здоровью, опасны для пожилых людей.