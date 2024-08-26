Кардиолог перечислил способы нормализовать давление без лекарств

В ряде случаев можно нормализовать давление без медикаментов, рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Филипп Копылов. На способы снизить давление без лекарств он указал в беседе с KP.RU.

© Lenta.ru

По его словам, без таблеток от гипертонии не обойтись, если у пациента есть хотя бы один из трех главных факторов риска: поражение сердца и сосудов (соответствующие обследования назначает кардиолог), сахарный диабет или ожирение.

«При умеренно повышенном уровне — до 150-159 верхнее и до 99 нижнее — при отсутствии факторов риска медикаментозную терапию, как правило, сразу назначать не рекомендуется», — говорит врач.

Чтобы нормализовать давление, кардиолог в первую очередь рекомендовал бросить курить. Кроме того, он посоветовал добавить в распорядок дня умеренные физические нагрузки — по 40-60 минут каждый день. Самым безопасным видом физнагрузок Копылов назвал кардиологическую ходьбу — максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки.

Копылов также порекомендовал желающим нормализовать давление в течение трех-четырех месяцев менять образ жизни. Даже при приеме препаратов, отметил он, нелекарственные методы снижения давления не будут лишними, поскольку они являются полезными для здоровья, укрепляют организм и повышают эффективность действия препаратов.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала главные причины сердечного приступа. Среди основных триггеров она выделила холестериновые бляшки в сосудах, стресс, высокое давление и сахарный диабет.