Врач объяснил, симптомом каких психических заболеваний может служить бардак

Чистота и порядок в доме часто воспринимаются как знак организованности и умения управлять своей жизнью. Когда в квартире накапливается беспорядок, это может служить сигналом о наличии различных психологических проблем и эмоциональных трудностей. Важно не только рассматривать поверхностные признаки, но и пытаться понять, что стоит за ними. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, о каких психических расстройствах может говорить бардак в доме.

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Синдром Плюшкина

По его словам, у людей пожилого возраста может развиться синдром патологического накопительства, при котором они приносят в дом мусор и разный хлам.

«В психиатрии существует синдром Плюшкина, когда человек несет в дом самые разные бесполезные предметы, в том числе мусор. У такого человека в квартире постепенно появляются горы хлама», — сказал он.

Это психическое расстройство обычно возникает ближе к пожилому возрасту, и этому есть разные причины, отметил эксперт.

«Во-первых, у пожилого человека это может являться следствием длительной депрессии. Также это может быть проявлением и обсессивно-компульсивного расстройства, то есть невроза навязчивых состояний, когда у человека формируется привычка тащить мусор, ненужные вещи в дом и копить их. В-третьих, это может быть иногда проявлением тяжелого психического расстройства — шизофрении», — сообщил Вилков.

Депрессия

Психиатр отметил, что если человек не убирается в доме и у него в квартире образуется мусор от его жизнедеятельности, то это тоже может быть вызвано длительной депрессией.

«В таком случае у человека есть серьезная, очень выраженная апатия, равнодушие к себе, к окружающим. Он не ухаживает за собой, его не интересует то, что происходит в доме, то есть преобладает полное безразличие», — добавил собеседник «ВМ».

По его мнению, в таком случае необходимо с помощью родственников такого пациента направить или лично привезти к врачу-психиатру, чтобы провести диагностику и назначить амбулаторное или стационарное лечение.

«Бить тревогу родственникам нужно, когда они сами объективно видят, что мусора становится очень много, его никто не убирает, появляется неприятный запах, сам человек уже страдает от этого. То есть у этого человека просто не остается места в квартире, на него уже могут жаловаться соседи, окружающие, и сам человек не понимает, что с ним происходит. У него нет критики, он не может объяснить, зачем он все это копит, а только лишь продолжает заниматься таким вот навязчивым действием», — заключил Вилков.

Тревожно-депрессивное расстройство (ТДР) стало одной из наиболее распространенных психических проблем в современном мире. Каждый год все больше людей обращается за помощью к специалистам с этим заболеванием. Алексей Вилков рассказал «ВМ», что такое ТДР и почему оно возникает.