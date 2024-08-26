Покраснение глаз: усталость или болезнь

«Глаза будто песком засыпали», «красные, как у кролика» — с такими неприятными симптомами наверняка сталкивался каждый из нас. Усталость, недосып, перенапряжение, слишком долгое сидение за компьютером может привести к тому, что мелкие кровеносные сосуды глаз лопаются, вызывая геперемию тканей. В некоторых случаях достаточно дать усталым глазам отдых и подпитать их увлажняющими каплями, в других же требуется консультация врача. Офтальмолог, рефрационный хирург Анастасия Барышникова рассказала нам, с чем связано покраснение глаз и когда нужно бить тревогу.

© Unsplash

С чем связано покраснение глаз

«Покраснение глаз — это симптом, который может возникнуть по самым разным причинам, и его нельзя игнорировать», — предупреждает Анастасия.

Далеко это состояние свидетельствует о заболевании. Причиной «красного глаза» могут стать:

усталость, вызванная длительной работой за компьютером,

недостаток сна,

неправильно подобранные очки или контактные линзы,

воздействие окружающей среды, например, пыли или дыма,

плавание под водой,

повышенное давление.

«Однако иногда это может быть признаком более серьезных заболеваний, таких как синдром сухого глаза, конъюнктивит, аллергические реакции или воспалительные процессы, требующие медицинского вмешательства», — отмечает наш эксперт.

Что такое синдром сухого глаза

Это одна из самых распространенных причин покраснения глаз. Неприятное состояние возникает при пересыхании слезной пленки и сопровождается такими симптомами, как жжение, повышенное слезоточение, ощущение «песка в глазах».

«Это состояние часто встречается у людей, проводящих много времени за экранами, и может быть усугублено недостаточной влажностью воздуха», — предупреждает Анастасия.

Усугублять проявления может и ношение контактных линз, особенно, если они подобраны неправильно.

«В качестве первой помощи в экстренных ситуациях можно иметь в аптечке антисептические средства и увлажняющие капли для глаз, которые помогут временно облегчить состояние», — советует она.

В каких случаях надо обращаться ко врачу

Если покраснение не проходит, а усиливается, вы ощущаете боль, резь, появляется отек и воспаление глаза, вы наблюдаете ухудшение зрения, не занимайтесь самолечением, быстрее записывайтесь к офтальмологу.

«Использование более серьезных препаратов, таких как антибиотики или кортикостероиды, без назначения врача опасно», — предупреждает эксперт.

По словам Анастасии Барышниковой, покраснение глаз может быть проявлением конъюктивита, вызванного, в свою очередь, инфекционными заболеваниями или аллергией. А так же таких серьезных заболеваний, как увеит или глаукома, которые требуют немедленного внимания специалиста.

«Чем раньше будет поставлен диагноз, тем быстрее и эффективнее можно будет начать лечение, что значительно сократит время на реабилитацию. Самолечение в данном случае крайне нежелательно. Важно помнить, что некоторые глазные заболевания могут прогрессировать и приводить к серьезным осложнениям, если их не лечить должным образом», — подчеркивает наш эксперт.

Заботьтесь о своих глазах, избегайте стресса, перенапряжения, пейте витамины — и не забывайте о регулярных визитах к офтальмологу!