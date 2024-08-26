Покраснение глаз: усталость или болезнь
«Глаза будто песком засыпали», «красные, как у кролика» — с такими неприятными симптомами наверняка сталкивался каждый из нас. Усталость, недосып, перенапряжение, слишком долгое сидение за компьютером может привести к тому, что мелкие кровеносные сосуды глаз лопаются, вызывая геперемию тканей. В некоторых случаях достаточно дать усталым глазам отдых и подпитать их увлажняющими каплями, в других же требуется консультация врача. Офтальмолог, рефрационный хирург Анастасия Барышникова рассказала нам, с чем связано покраснение глаз и когда нужно бить тревогу.
С чем связано покраснение глаз
«Покраснение глаз — это симптом, который может возникнуть по самым разным причинам, и его нельзя игнорировать», — предупреждает Анастасия.
Далеко это состояние свидетельствует о заболевании. Причиной «красного глаза» могут стать:
- усталость, вызванная длительной работой за компьютером,
- недостаток сна,
- неправильно подобранные очки или контактные линзы,
- воздействие окружающей среды, например, пыли или дыма,
- плавание под водой,
- повышенное давление.
«Однако иногда это может быть признаком более серьезных заболеваний, таких как синдром сухого глаза, конъюнктивит, аллергические реакции или воспалительные процессы, требующие медицинского вмешательства», — отмечает наш эксперт.
Что такое синдром сухого глаза
Это одна из самых распространенных причин покраснения глаз. Неприятное состояние возникает при пересыхании слезной пленки и сопровождается такими симптомами, как жжение, повышенное слезоточение, ощущение «песка в глазах».
«Это состояние часто встречается у людей, проводящих много времени за экранами, и может быть усугублено недостаточной влажностью воздуха», — предупреждает Анастасия.
Усугублять проявления может и ношение контактных линз, особенно, если они подобраны неправильно.
«В качестве первой помощи в экстренных ситуациях можно иметь в аптечке антисептические средства и увлажняющие капли для глаз, которые помогут временно облегчить состояние», — советует она.
В каких случаях надо обращаться ко врачу
Если покраснение не проходит, а усиливается, вы ощущаете боль, резь, появляется отек и воспаление глаза, вы наблюдаете ухудшение зрения, не занимайтесь самолечением, быстрее записывайтесь к офтальмологу.
«Использование более серьезных препаратов, таких как антибиотики или кортикостероиды, без назначения врача опасно», — предупреждает эксперт.
По словам Анастасии Барышниковой, покраснение глаз может быть проявлением конъюктивита, вызванного, в свою очередь, инфекционными заболеваниями или аллергией. А так же таких серьезных заболеваний, как увеит или глаукома, которые требуют немедленного внимания специалиста.
«Чем раньше будет поставлен диагноз, тем быстрее и эффективнее можно будет начать лечение, что значительно сократит время на реабилитацию. Самолечение в данном случае крайне нежелательно. Важно помнить, что некоторые глазные заболевания могут прогрессировать и приводить к серьезным осложнениям, если их не лечить должным образом», — подчеркивает наш эксперт.
Заботьтесь о своих глазах, избегайте стресса, перенапряжения, пейте витамины — и не забывайте о регулярных визитах к офтальмологу!