Признаки, которые дадут распознать рак легких с первых дней

Слабость и зуд могут быть первыми симптомы рака лёгких. Об этом заявил онколог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков. Эксперта цитирует NEWS.ru.

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«Первые симптомы рака лёгких часто не имеют прямой связи с дыхательной системой. Пациенты длительно обращаются к разным специалистам, долго обследуются. Если вы чувствуете немотивированную слабость и усталость уже в первой половине дня — это довольно тревожный симптом, который нельзя оставлять без внимания», — сказал Загаштоков.

Повышенная утомляемость может сопровождаться температурой, которая не сбивается препаратами. К тревожным симптомам относятся также дерматит, головокружение, нарушение координации движений или потеря чувствительности. При появлении этих признаков необходимо обратиться к врачу.

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