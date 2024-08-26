Невролог объяснил, почему не стоит прибегать к практике точечных массажей

Гвозди воздействуют на тело человека с различной интенсивностью. Такие практики представляют опасность, так как их последствия могут оказаться «непредсказуемыми». Об этом заявил врач-невролог Павел Хорошев.

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По его словам, методы точечного массажа при помощи острых инструментов, в том числе терапия су-джок и китайская акупрессура, будут более полезны, чем стояние на гвоздях, в котором «нет ничего полезного, а вот вреда очень много».

«Мы сразу воздействуем абсолютно на все точки тела, что очень-очень не полезно, а порой может даже и вредно. То есть вопрос возникает: а мы что стимулируем? С какой целью? Чего мы хотим добиться? Вдруг мы сейчас за счет этого воздействия погасим какие-то симптомы, которые врачу нужно знать?» – отметил специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее невролог Павел Евдокименко рассказал, можно ли при болях в спине делать массаж. По его словам, не каждая резкая боль, появляющаяся в спине, говорит о потенциальной опасности.