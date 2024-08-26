От каких инфекций не спасет даже презерватив

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения (ГУП) акушер-гинеколог Елена Близнюк в беседе с NEWS.ru раскрыла, какие инфекции не помеха для презерватива, так как передаются через кожу и слизистые. Нередко речь идет о микроповреждениях на поверхностях человеческого тела.

Сифилис, например, может передаваться через поцелуи, предметы личной гигиены, при повреждении кожи. Достаточно взять использованную зубочистку с кровью и проникнуть ею под десну, чтобы бактерии попали в организм, — рассказала врач.

Также, заявила Близнюк, презерватив не защитит от генитального герпеса. Высыпания обычно локализуются в промежности и на половых органах и представляют собой небольшие пузырьки. Жидкость из них, попадая на кожу и слизистые другого человека, заражает его вирусом.

По словам специалиста, бесполезна барьерная контрацепция и при контакте с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Штаммов этого вируса огромное количество, многие из них передаются при контакте с кожей инфицированного, подчеркнула гинеколог.

Контагиозный моллюск проявляется розовой или белой сыпью, способен проникать через кожу здорового человека и вызвать заражение, добавила Близнюк. В основном высыпания локализуются на нижней части живота и гениталиях, заключила она.

Ранее венеролог Александр Русин подтвердил, что во всем мире отмечается прирост числа ИППП. При этом он отметил, что наибольшая часть случаев гонореи, сифилиса и хламидиоза связаны с незащищенным оральным сексом.