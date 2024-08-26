Почему беременным не стоит играть с кошками

Кошки могут переносить опасное заболевание — токсоплазмоз, заявила в беседе с NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, оно опасно для человека, особенно для беременной женщины.

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Тен пояснила, что если женщина заражается токсоплазмами, это может привести к прерыванию беременности на ранних сроках. Однако сейчас таких случаев все меньше, добавила она.

Раньше это было достаточно распространенное заболевание. В целом кошка тоже не виновата. В основном этим заболеванием болеют кошки, которые в свободном выгуле, чьи хозяева живут в домах или на нижних этажах, где кошку чаще всего заводят, как охотника, чтобы она ловила мышей, — отметила врач.

Эксперт рассказала, что токсоплазмы развиваются в мышах, а когда кошка их съедает, заражается. После этого человек может заразиться этим паразитом.

Кошка — промежуточный хозяин, у которого в кишечнике развиваются токсоплазмы и с фекалиями переходят во внешнюю среду и при попадании на дыхательные пути, в ротоглотку проглатываются, попадая непосредственно в человека, — заключила Зарема Тен.

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