Онколог перечислил неочевидные симптомы рака легких

Первыми симптомами рака легких могут быть слабость и зуд, заявил в беседе с NEWS.ru онколог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Аслан Загаштоков. По его словам, такие признаки нельзя оставлять без внимания.

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Первые симптомы рака легких часто не имеют прямой связи с дыхательной системой. Пациенты длительно обращаются к разным специалистам, долго обследуются. Если вы чувствуете немотивированную слабость и усталость уже в первой половине дня — это довольно тревожный симптом, который нельзя оставлять без внимания, — сказал Загаштоков.

По его словам, также повышенная утомляемость может сопровождаться субфебрильной температурой, которая не сбивается препаратами. Эти симптомы, как указал эксперт, могут сопровождаться необъяснимым кожным зудом с развитием дерматита, головокружениями, нарушением координации движений или потерей чувствительности.

Онколог отметил, что при появлении этих признаков необходимо обратиться к врачу для прохождения диагностики.

Ранее заведующий отделением торакальной онкологии № 1 онкодиспансера Московской области Сергей Тараров рассказал, что нужно отказаться от курения, чтобы снизить риск заболевания раком легких. По его словам, также рекомендуется заниматься спортом и контролировать уровень стресса.