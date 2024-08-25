Хронический кашель передается по наследству

Международная команда ученых проанализировала данные о состоянии здоровья 7155 родителей и 8176 их взрослых детей. Оказалось, что, если у одного из родителей имелся хронический сухой кашель, то вероятность развития этого заболевания у их детей была более чем на 50% выше, чем у остальных. По словам авторов, на появление хронического кашля влияют генетические варианты, а не пол, курение или астма родителей. В будущем команда планирует выяснить, какие конкретные гены связаны с заболеванием. Исследование опубликовано в журнале ERJ Open Research.

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Хронический кашель — это состояние, при котором кашель сохраняется в течение 8 и более недель у взрослых и 4 и более недель у детей. По оценкам, он встречается у 10–20% населения разных стран. Опасность заболевания заключается в его способности вызывать серьезные осложнения: постоянный кашель может повредить ткани дыхательных путей, вызвать хроническое воспаление и инфекции. Предыдущие исследования показали, что люди редко обращаются к врачу по поводу хронического кашля. Например, в Швеции в 2016–2018 годах этот показатель составлял всего 1–2% всего населения страны, хотя от кашля страдало более 10% жителей.

Международная команда ученых решила выяснить, почему у некоторых людей развивается хронический кашель. Для этого они проанализировали данные о состоянии здоровья 7155 родителей и 8176 их взрослых детей в возрасте от 20 лет и старше, собранные в 2000 и 2010 годах и 2012–2019 годах. Оказалось, что если у одного из родителей имелся хронический сухой кашель, то вероятность развития этого заболевания у их детей была более чем на 50% выше, чем у остальных. Среди семей с родителями с сухим кашлем 11% их детей сообщили о таком же хроническом кашле. Связь наследственности и сухого кашля не зависела от пола, курения, астмы и других сопутствующих факторов.

«Аналогичная взаимосвязь наблюдалась и с влажным кашлем, но на его распространенность значительно влияло курение. Эти результаты свидетельствуют о том, что существует генетическая связь с хроническим кашлем», — добавил Оссур Инги Эмильсон, соавтор исследования из Университета Уппсалы, Швеция.

Сегодня ученые исследуют методы лечения хронического кашля. В будущем авторы планируют определить, какие генетические варианты связаны с этим заболеванием. Результаты позволят улучшить терапию трудноизлечимого хронического кашля — как сухого, так и влажного.