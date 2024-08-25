Как по состоянию икр определить уровень холестерина

Если уровень холестерина в крови повышен, то это приводит к возникновению определённых симптомов в икрах ног. Всё из-за развития воспаления в организме.

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Самое сильное из сухожилий — ахиллово. Оно находится в задней части ноги и соединяет пяточную кость и икры.

По словам экспертов центра Alliance Foot and Ankle Specialists, высокий уровень холестерина воздействует на ахиллово сухожилие. Он может вызвать такие проблемы, как тендинит. Это раздражение и воспаление ахиллова сухожилия.

Из признаков тендинита выделяют боль при ходьбе по лестнице, боль в стопе после занятий спортом, слабые голени, отёк стопы. По мнению специалистов, при высоком уровне холестерина ослабляются сухожилия в целом.

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