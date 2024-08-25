Озвучена одна из причин развития рассеянного склероза

Недостаток витамина D может вызвать развитие рассеянного склероза, предупредила невролог, доктор медицинских наук Ольга Бойко. Одну из причин появления неизлечимого неврологического заболевания доктор назвала в беседе с агентством «Говорит Москва».

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По словам невролога, риск возникновения рассеянного склероза возрастает при ожирении, малоподвижном образе жизни, из-за курения и недостатка витамина D.

«Недостаток витамина D — один из факторов развития рассеянного склероза. Курение тоже, причем речь о любых средствах, вейпы еще злее, чем никотин. Ожирение в детском и подростковом возрасте — это тоже фактор риска. Весь фастфуд, малоподвижный образ жизни, постоянное пребывание в гаджетах — все это тоже может привести к развитию рассеянного склероза», — прокомментировала врач.

Ранее невролог Анна Ботина назвала первые симптомы рассеянного склероза. По ее словам, в начале развития заболевания могут появляться покалывания в руках и ногах.