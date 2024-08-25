Раскрыта опасность сахарозаменителей

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, действительно ли так полезны и безопасны сахарозаменители

Выяснилось, что большая часть сахарозаменителей таит в себе скрытые опасности. Например, аспартам (Е951) имеет низкую калорийность, однако была доказана его потенциальная связь с головными болями, тошнотой, бессонницей и даже опухолями головного мозга.

Сахарин (Е954) во много раз слаще сахара, однако он имеет горьковатый привкус. Некоторые исследования связывают его с раком мочевого пузыря у животных, но для людей пока не выяснена его опасность. Известно, что он может повышать активность тромбоцитов в крови и спровоцировать образование тромбов.

Есть и более безопасные сахарозаменители, например, стевия. Это природный подсластитель, добываемый из растения. Он не повышает уровень сахара в крови и не оказывает негативного влияния на организм человека. Еще одна хорошая альтернатива - ксилит, являющийся естественным сахарным спиртом.