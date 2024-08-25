Как оценить вероятность развития сахарного диабета

Эндокринолог Алина Мишарова сообщила, что оценить вероятность развития сахарного диабета можно и в домашних условиях, используя специальный калькулятор. Этот инструмент доступен на официальном сайте диагностики CMD Роспотребнадзора.

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Пользователям необходимо ответить на ряд вопросов о своем образе жизни и указать, имели ли их близкие случаи сахарного диабета. Несмотря на положительные результаты теста, Мишарова подчеркивает важность ежегодной проверки уровня глюкозы в крови. Для людей старше 18 лет, не беременных, уровень глюкозы натощак не должен превышать 6,1 ммоль/л.

Показатели от 6 до 6,9 ммоль/л могут свидетельствовать о преддиабете — начальной стадии заболевания, когда углеводный обмен уже нарушен, но ситуация еще не критическая. Врач отметила, что однократное повышение уровня сахара в крови не должно вызывать паники.