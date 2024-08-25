Как облегчить менструальные боли домашними средствами

Если по какой-то причине вы не можете воспользоваться обезболивающим или имеются противопоказания к применению — существуют способы облегчить боль в домашних условиях.

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«Физические упражнения перед месячными или во время них могут улучшить кровообращение, повысить уровень эндорфинов и улучшить способность женщины справляться с симптомами, которые у нее возникают», — объяснила в интервью USA Today доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Джессика Кингстон.

Исследование 2018 года подтверждает, что регулярные физические упражнения эффективны для уменьшения симптомов болезненных менструаций. Также можно практиковать самомассаж. Стоит отметить, что способы снятия боли с помощью нагревания вызывают споры среди специалистов. С одной стороны, грелка или горячая ванна действительно могут помочь, но в то же время существует мнение, что нагревание способно спровоцировать усиление менструального кровотечения.

Во время менструации следует избегать продуктов и напитков, которые могут спровоцировать задержку жидкости в организме и вздутие живота. Употребление жирной пищи, кофеина, алкоголя, газированных напитков и соленой пищи может усилить симптомы менструальных спазмов, пишет Healthline.