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Врач указала на болезни, вызывающие ночные кошмары

Врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова заявила, что болезни могут вызвать ночные кошмары.

Врач указала на болезни, вызывающие ночные кошмары
© globallookpress.com

«Есть болезни, для которых свойственны ночные кошмары или они являются результатом получаемого пациентом лечения, например, нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга», - рассказала она в интервью РИА Новости.

Врач отметила, что ночные кошмары чаще всего связаны с психическим и физическим здоровьем человека.

Ранее «СП» писала о том, что врач-диетолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Сабина Карсиева назвала симптомы отравления арбузом.

Болезни и лекарства
Минздрав РФ