Врач указала на болезни, вызывающие ночные кошмары

Врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова заявила, что болезни могут вызвать ночные кошмары.

«Есть болезни, для которых свойственны ночные кошмары или они являются результатом получаемого пациентом лечения, например, нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга», - рассказала она в интервью РИА Новости.

Врач отметила, что ночные кошмары чаще всего связаны с психическим и физическим здоровьем человека.

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