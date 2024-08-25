Диетолог раскрыла опасные свойства помидоров

При употреблении помидоров следует знать, что они могут вызвать негативные последствия для здоровья. Об этом сообщила диетолог Ольга Лушникова.

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Так, у людей могут появляться аллергические реакции, которые проявятся в виде сыпи по типу крапивницы, кожного зуда, слезотечения, отека Квинке и даже анафилактического шока. Также эти овощи могут содержать нитраты и пестициды.

— Незрелые томаты содержат гликоалколоид томатин — аналог соланина. Он может вызывать головные боли, тошноту и более серьезные симптомы при высоком потреблении, — рассказала специалист в беседе с News.ru.

Кроме того, помидоры содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу и привести к обострению заболевания.

Также людям с мочекаменной болезнью следует отказаться от томатов, потому что они могут усугубить течение болезни.

То, какой у человека ежедневный рацион, влияет в том числе и на продолжительность жизни. Долгожителей по всему миру объединяет питание преимущественно растительной пищей, состоящей из фруктов, овощей и орехов.