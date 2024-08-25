Диетолог рассказала, чем опасны сезонные ягоды

Самые полезные ягоды — пигментированные. Это клубника, малина, облепиха, вишня, черника и т.п. Своим ярким цветом они обязаны антиоксидантам, которые делают много хорошего для здоровья. Но у таких ягод есть одна неприятная «побочка». Рассказываем, как её избежать.

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Как проявляется псевдоаллергия на ягоды

Во многих сезонных ягодах есть гистамин, который может вызвать симптомы, похожие на аллергию, — зуд, крапивницу, рассказала диетолог Анна Коробкина.

Однако истинная аллергия на ягоды встречается довольно редко, отметила специалист. Даже на клубнику, которая считается распространённым аллергеном.

На самом деле это псевдоаллергия. Она зависит от количества съеденного.

Как избежать такой реакции

Гистамин провоцирует такую реакцию в больших количествах, объяснила специалист «Ридусу». Так что при употреблении ягод нужно знать меру.

Диетолог посоветовала съедать 200–300 г пигментированных ягод в день. Этого хватит, чтобы заправиться всеми нужными витаминами и не навредить здоровью.

Ранее диетолог Максим Ефимов рассказал, можно ли похудеть, если питаться только овощами, фруктами и ягодами.