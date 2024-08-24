Названы необратимые последствия курения электронных сигарет

Жидкости для вейпа содержат разнообразные химические вещества, которые могут нанести серьезный вред здоровью человека, особенно легким, предупредил врач-онколог Андрей Нефедов. По его словам, в состав жидкостей входит никотин, ароматизаторы, пропиленгликоль, глицерин и тяжелые металлы, такие как никель, хром, свинец и кадмий. Все эти компоненты, как сказал врач, могут оказать пагубное воздействие на органы дыхания, пишет «Газета.Ru».

По словам Нефедова, глицерин создает пленку в легких, что затрудняет дыхание и ухудшает их функционирование. Никотин, в свою очередь, вызывает воспаление и повреждение тканей легких, а также увеличивает риск возникновения постоянного кашля, пояснил он.

Кроме того, солевой никотин, используемый в вейпах, вызывает более сильную зависимость, чем табачный никотин, и может заставить человека употреблять вейп почти без перерыва.

Ранее заведующий отделением торакальной онкологии № 1 онкодиспансера Московской области Сергей Тараров рассказал, что нужно отказаться от курения, чтобы снизить риск заболевания раком легких. По его словам, также рекомендуется заниматься спортом и контролировать уровень стресса.