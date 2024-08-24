Как развивается медицинский туризм в России?

По данным экспертов, к 2030 году рынок отечественного медицинского туризма может превысить 7 миллиардов долларов. За какими услугами иностранцы едут в Россию и как увеличить число таких поездок в разы, телеканалу «МИР 24» рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой туризма и сервиса РУДН, председателя комитета устойчивого развития туризма делового центра СНГ Христофор Константиниди.

По данным Минздрава, в прошлом году российские учреждения оказали медицинскую помощь на общую сумму более 700 миллионов долларов. Получили ее 12 миллионов туристов из-за рубежа. С точки зрения обычного человека 700 миллионов долларов – это сумма какая-то совершенно фантастическая. А вот с точки зрения отрасли много это или мало?

- Это немного, это даже не 1% валового продукта, хотя, в принципе, у нас туризм 3−4% ВВП занимает. Это ближе к 0,1−0,2% валового продукта страны. Но вместе с тем медицинский туризм является очень серьезным драйвером перспективного развития в целом индустрии и влияет на целый ряд смежных и отраслевых показателей. Потенциал не реализован, наверное, еще даже на четверть. Но если говорить про Россию, то в мировом рейтинге мы занимаем на сегодня 41-е место по привлекательности с точки зрения медицинского туризма. Первыми идут Канада, Сингапур, Япония. Если смотреть по тому, кто наши клиенты, кто наши гости, туристы на медицинском направлении, это, конечно СНГ. Прежде всего, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь. Это как раз блок стран, где наиболее востребован медицинский туризм. У нас есть большое количество и научных практикующих институтов, которые занимаются медициной, и медицинских учреждений высокого уровня. Они в основном сосредоточены в Москве, в Санкт-Петербурге. Отдельные профильные направления есть и в других регионах, в том числе и в сибирском регионе. Ну и бесспорным преимуществом для СНГ является еще отсутствие языкового барьера, русский язык – он общий. И, конечно, уровень развития российской науки и техники имеет тоже важное значение.

Есть ли какая-то статистика, что едут лечить? Потому что раньше ездили из Европы к стоматологам, а сейчас за чем едут?

- Стоматология по-прежнему востребована. Вообще в целом основным критерием является сочетание стоимости и качества услуг. Здесь Россия конкурентоспособна в кардиологии, в онкологии, нейрохирургии, трансплантологии и травматологии.

А к офтальмологам ездят?

- Офтальмология тоже востребована. Востребована и пластическая хирургия, а так же репродуктивные технологии у нас в стране тоже на довольно высоком уровне в пространстве СНГ.

Пластическая хирургия – это же бьюти-медицина. Насколько много за этим приезжают?

- Здесь, знаете, интересный еще вопрос в том, что, помимо самой пластической хирургии, у нас есть очень хорошие учреждения, санаторно-курортные в том числе, которые могут обеспечить реабилитацию, потому что, помимо качества самой операции, еще важное значение имеет реабилитация. Поэтому такая внутриотраслевая кооперация тоже позволяет быть конкурентоспособной.

Если говорить о развитии рынка медицинского туризма, приведу экспертное мнение. Потенциалы медицинского туризма есть, об этом мы и говорили, но развитию мешают ключевые препятствия. Одно из главных – это недостатки статистического учета. А что с ним не так?

- В целом в системе управления медицинским туризмом много вопросов, требующих корректировки. Во-первых, помимо отсутствия статистического учреждения, всегда со статистикой в туризме есть вопросы – и в целом по турпотоку, и по многим другим показателям. Но здесь важно другое. У нас есть довольно качественная медицина, а также есть динамично развивающаяся индустрия гостеприимства и туризма. Но пока, к сожалению, мало точек, где они соединились. И нет комплексного продукта, когда могли бы обеспечить «под ключ» с перелетом, с трансфером, с размещением, с обеспечением экскурсионной программой питания и потом уже со всем медицинским комплексом услуг. Интеграция медицины и гостеприимства позволит выйти действительно на качественно новый уровень, потому что пока все больше в ручном режиме отдельно решаются вопросы с туристической частью, отдельно с медицинской.

Еще одно экспертное мнение: для привлечения иностранных пациентов в краткосрочной перспективе нужна обновленная национальная стратегия по развитию медицинского туризма. На ваш взгляд как специалиста, как эта стратегия должна выглядеть?

- Очень важно в любой стратегии дать ориентиры для отрасли. А тут еще и две отрасли: отрасль медицины и отрасль туризма и гостеприимства. Обозначить приоритеты, не углубляясь в очень мелкую деталировку, определить механизмы развития и, прежде всего, государственного воздействия на эту отрасль. То ли это инструменты, связанные с регулированием, в том числе налоговым, то ли это инструменты, связанные с субсидированием и с мерами господдержки. И, конечно, она должна быть. В ее разработке должны участвовать представители экспертного отраслевого сообщества, которые бы разделяли эти ценности, чтобы это был не теоретически разработанный в кабинетах документ.

Про взаимодействие со странами СНГ вы уже сказали. Но есть еще одно экономическое крупное объединение – БРИКС. Оно тоже могло бы в этом деле здорово поучаствовать.

- Я думаю, что здесь можно посмотреть в сторону Китая, Индии и Ближнего Востока. Если говорить о Ближнем Востоке, то, конечно, здесь вопросы с уровнем качества и сервиса услуг и комфорта со стороны индустрии гостеприимства. В Москве, в Санкт-Петербурге есть достаточное количество и отелей пятизвездочных, и хороших сервисных компаний. Но, конечно, это не говорит о том, что это широкий спектр. Нужно нащупать и наиболее конкурентные сегменты, где мы можем этой аудитории быть полезнее.

Может быть, действительно построить не пятизвездочные отели, а пятизвездочные какие-то санаторно-медицинские комплексы?

- Да, здесь очень важно, чтобы это было «под ключ». Например, публика с Ближнего Востока – это аудитория, которая очень требовательна. И здесь нужно обеспечить сервис и комплексные слуги.

Да, мы уже говорили о том, что нужно развивать стратегию. И опять же экспертное мнение: внимание нужно уделить процедурным вещам, то есть аккредитации, стандартам качества, обратной связи с пациентами. Насколько эти факторы ключевые?

- Они очень важны. Это и в целом для туриндустрии сегодня вопрос номер один. Сейчас с учетом снижения уровня международной конкуренции сервисы стандарта немножко стали снижаться. Поэтому для развития международного медицинского туризма это имеет очень важное значение. Поскольку тут еще и визиты сопряжены с некоторыми моментами не всегда позитивными, важно, чтобы люди очень комфортно себя чувствовали и могли в свободное время отвлекаться. И, конечно, помимо сервиса и стандартов, вернусь еще раз к специализированным организациям. Например, Санкт-Петербург. Именно правительство Санкт-Петербурга сделало специальное подразделение, которое занимается медицинским туризмом. Это один из примеров такой комплексной, системной работы в этой сфере.

Мы краем коснулись того, что надо развивать санаторно-курортные комплексы, может быть, санаторно-медицинские комплексы, но в Советском Союзе это была очень огромная, разветвленная сеть. Понятно, что что-то пришло в негодность, что-то заброшено, что-то перестроено под другие цели. Но может ли восстановление и расширение этой санаторно-курортной сети стать таким драйвером для развития?

- Санаторно-курортный комплекс – это довольно капиталоемкая инвестиция. Но надо не забывать, что это еще и вопросы здоровья нации, это не только просто бизнес.

Сколько было всего ведомственного построено, да?

- Да, и сегодня у нас еще есть неплохая база, которую можно и нужно развивать, и она в целом развивается. Сегодня в России около 1800 санаториев, здесь и санатории в широком смысле, и санатории-профилактории, и грязелечебницы. Это, прежде всего, и Кавказские Минеральные Воды, это и курорты Краснодарского края, вообще Черноморское побережье юга России, и Алтай с его Белокурихой.

В целом все регионы Северного Кавказа обладают тем или иным количеством лечебниц, да и в принципе большинство регионов России обладают лечебницами разного уровня сервиса и разного уровня лечебных ресурсов. Поэтому здесь нужно еще отметить, что востребованность этого блока продиктована изменением ритма и темпа жизни. Если раньше это была аудитория 50 плюс, то сегодня можно сказать, что 35 плюс, иногда даже 30 плюс. В мегаполисе люди очень сильно устают, нужно быстро перезагрузиться, «батарейки» перезарядить. И, конечно, традиционные программы санатория – это 21 день, ну хотя бы 14, но даже 8−9 дней уже позволяют действительно оздоровиться. А тут и снижение количества больничных листов, и повышение производительности труда, поэтому социальная политика с экономической эффективностью связана неразрывно. Это очень важно.

В СНГ сейчас коллеги тоже активно развивают санаторно-курортный комплекс. Это Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан. Поэтому здесь работа ведется, но важно не потерять это преимущество. Сегодня для России, для СНГ в целом – это хорошее конкурентное преимущество даже с прямыми конкурентами, например, по летнему отдыху, такими как Турция, Египет и другими. Пока у них нет этого, а у нас эта уникальная составляющая есть.