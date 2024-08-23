В Москве прооперировали подростка с синдромом Рапунцель

Врачи столичной Морозовской детской городской клинической больницы прооперировали девочку с синдром Рапунцель. Хирурги удалили ком волос, который занимал практически весь желудок подростка, сообщил Департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.

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"Недавно в приемное отделение больницы поступила 16-летняя девочка с жалобами на боль в области желудка, потерю веса, тошноту и отрыжку. Исследование показало, что у школьницы из-за синдрома Рапунцель - привычки жевать кончики волос - в кишечном тракте появился трихобезоар. Это волосяной сгусток, который может заполнить весь желудок и даже вызвать внутреннее кровотечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ком волос занимал практически весь объем желудка и двенадцатиперстной кишки. Врачи провели полостную операцию и изъяли инородное тело.

В департаменте добавили, что пациентку выписали из больницы на 12-й день после операции. Во избежание повторения таких инцидентов врачи посоветовали обратиться за консультацией к психологу.