Эксперты развеяли «страшилки» о пестицидах в чае

Проблемы с пестицидами в чае в России нет, а соответствующие сообщения связаны с тем, что нормативная база в этой сфере слишком сильно отличается от международной. Об этом глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал в беседе с НСН.

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«В тех редких случаях, которые возникали в России, количество обнаруженных пестицидов практически полностью соответствовало международным нормативам по пестицидам», — подчеркнул эксперт.

В России же это недопустимо из-за пробела в нормативной базе, полагает специалист. Так, в мировой практике уже нормировано от 600 до 800, а иногда и до тысячи препаратов, и они продолжают появляться. В то же время в России в нормативную базу включено лишь чуть больше 30 пестицидов, причем многие сегодня уже давно не применяются, объяснил Чантурия.

На международном рынке подобные вопросы уже не возникают – это важно с учетом того, что пестициды в сельском хозяйстве используют практически для всех культур.

Что касается выбора качественного чая, то, по мнению главы «Росчайкофе», выбор нужно делать на тот, который фасуется на территории России. Также он посоветовал ориентироваться в большей степени на крупные фабрики и стараться приобретать чай известных брендов в больших магазинах.

«Но это не говорит, что не надо покупать продукцию небольших компаний, речь о большей защищенности», — подчеркнул Чантурия.

Напомним, Роспотребнадзор нашел пестициды в чае трех крупных производителей, которые реализовали продукцию в торговых сетях Spar и «Светофор». Речь идет о марках «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» — Роспотребнадзор потребовал изъять их из оборота.

Ранее союз потребителей заступился за чай в пакетиках-пирамидках.