Запоры могут повысить риск инфаркта, выяснили ученые

Запор увеличивает риск сердечного приступа, показало новое исследование. Это подтверждает теорию о том, что частые запоры способствовали инфаркту у Элвиса Пресли, который настиг его в туалете, сообщает The Conversation.

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Австралийское исследование более 540 тысяч человек показало, что у людей с запорами повышен риск гипертонии, инфарктов и инсультов. Связь между запором и сердечно-сосудистыми катастрофами подтвердило датское исследование более 900 тысяч человек. Авторы новой работы учли ошибки предыдущих анализов.

Были проанализированы данные полумиллиона пациентов из Великобритании. Исследователи определили более 23 тысяч случаев запора и учли влияние лекарств против гипертонии, которые могут вызывать запор. В целом наличие запоров удваивало риск инсульта, инфарктов и сердечной недостаточности. Те, кто принимал лекарства для снижения давления и страдали запорами, на 34% чаще страдали от сердечно-сосудистых катастроф.

Исследование рассмотрело данные людей европейского происхождения. Однако другие работы подтверждают связь между запорами и болезнями сердца, например, у азиатов.

Было показано, что у пожилых людей хронический запор может привести к повышению кровяного давления как минимум на час после дефекации. Риск развития сердечных заболеваний удваивается при увеличении систолического давления (первое число на тонометре) на 20 мм рт. ст.

Также некоторые люди с хроническим запором могут иметь нарушенную функцию своего блуждающего нерва, который контролирует различные функции организма, включая пищеварение, частоту сердечных сокращений и дыхание. Также возможно, что гипертонию вызывает дисбаланс кишечных бактерий.

Ранее в кишечнике нашли вещество, напрямую влияющее на сердце.