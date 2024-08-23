Врач назвал первые признаки рака стопы

Признаками рака стопы могут быть деформация или резкая боль, предупредил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. В разговоре с NEWS.ru специалист подчеркнул, что это редкая форма онкологии и с ранней диагностикой может быть трудно. По его словам, все зависит от того, какие ткани задеты и где образовалась опухоль.

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"Рак стопы является очень редкой формой онкологии. С ранней диагностикой может быть трудно. Все зависит от того, какие задеты ткани, какая ткань является источником опухоли. Только болевой синдром, деформация или резкая боль, патологический перелом, гематома могут указывать на возможный рак. Любой симптом может быть рассмотрен как симптом возникновения опухоли", — пояснил врач.

Онколог уточнил, что бывают костные саркомы и остеогенные, которые являются очень агрессивными. Прогноз зависит от степени поражения, возможностей провести операцию, показаний для химиотерапии или лучевой терапии, предупредил специалист.

Черемушкин отметил, что на подошвенной части рак определить очень сложно. По его словам, стоит обращать внимание на любые изменения, в том числе на пятна у основания ногтя или черные полоски. Врач подчеркнул, что, если симптомы присутствуют дольше месяца, стоит обратиться к медикам.

Онколог Сергей Тараров ранее заявил, что нужно отказаться от курения, чтобы снизить вероятность возникновения рака легких. По его словам, также рекомендуется заниматься спортом и контролировать уровень стресса.