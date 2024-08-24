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Гастроэнтеролог Комиссарова назвала приводящие к раку желудка привычки

Злоупотребление переработанным мясом и солью увеличивает риск развития рака желудка. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Яна Комиссарова.

Гастроэнтеролог назвала приводящие к раку желудка привычки
© Unsplash
— Существует миф о том, что употребление жирных продуктов, чипсов, колы, соков, а также переедание, еда всухомятку и на бегу повреждают желудок. На самом деле все это может вызвать только дискомфортные ощущения, а на слизистой оболочке желудка не отразится. Но есть привычки, которые вредят желудку. Например, злоупотребление переработанным мясом (колбаса, сосиски) повышает риск развития рака, — сказала она «Газете.ру».

По ее словам, чрезмерное употребление соли, то есть более пяти граммов в сутки, повреждает слизистую оболочку желудка, стимулирует выработку соляной кислоты и усиливает действие других канцерогенов. Это повышает риск развития рака желудка.

Также курение может привести сразу к двум заболеваниям: язвенной болезни и раку желудка.

— Чем больше стаж курения, тем выше риск развития язвенной болезни. Мужчины подвержены вредному воздействию сигарет на желудок в большей степени, — предупредила медик.

Кроме того, алкоголь повреждает слизистую оболочку желудка, в том числе за счет повышения секреции соляной кислоты.

Врач — диетолог-нутрициолог Дмитрий Семирядов назвал продукты, которые потенциально могут предотвратить развитие онкологии. Он отметил, что ни один продукт не способен защитить организм от рака, но есть полезную еду необходимо каждому человеку.

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Яна Комиссарова
Рак желудка
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