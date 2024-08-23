Нарколог предупредил курильщиков о повышенном риске заболеть раком

Внештатный специалист и психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил, что возраст начала курения может прямым образом сказываться на онкологических заболеваниях. В группе наибольшего риска находятся те, кто начал курить еще в подростковом возрасте, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«Факт того, что курение и рак легких связаны между собой уже давно доказан. Причем риск возникновения рака полости рта, глотки и легких у курильщиков выше в несколько раз по сравнению с некурящими. А если курильщик выкуривает более одной пачки в день, риск заполучить онкологические заболевания легких возрастает до 10 раз!», - отметил Виталий Холдин.

Специалист обратил внимание на то, что зачастую важную роль играет возраст, с которого человек курит. Вероятность развития рака легких у курильщиков возрастает с каждым годом, поэтому наибольшему риску подвержены те, кто начал курить еще в подростковом возрасте. Сигареты действительно отнимают у человека несколько лет жизни.

Профилактика у рака в этом случае одна — полный отказ от курения. Причем это касается и электронных гаджетов. Риск развития рака легких не снижался у тех, кто перешел на электронные заменители и вейпы, а иногда был и выше.

Холдин предлагает единственный выход — не курить, а сигареты заменить физической нагрузкой, режимом сна и отдыха, правильным питанием и проверкой своего здоровья. Врач считает, что сигареты никогда не смогут заменить человеческие эмоции и впечатления.