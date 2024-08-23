Диетолог предупредил о последствиях соблюдения экстремальных диет

При попытке сбросить лишний вес хочется достичь желаемого результата как можно быстрее. Однако это чревато серьезными последствиями, рассказал диетолог из Индии Ишики Сингха.

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Обычно к быстрому избавлению от килограммов приводят экстремальные диеты, отметил эксперт. Нередко это связано с недостаточным потреблением воды, что в результате становится причиной обезвоживания, пишет Moneycontrol.

Помимо того, что организм испытывает постоянную нехватку жидкости, он сталкивается с дефицитом жизненно важных питательных веществ. В результате ухудшается общее самочувствие.

Нельзя забывать, что низкокалорийные диеты могут сказаться и на психическом состоянии. Нередко они приводят к депрессии, тревожности и стрессу.

«Стресс, которому подвергается организм во время похудения, будет отражаться на настроении человека», - уточнил диетолог, отметив, что со временем экстремальные диеты вырабатывают нездоровое отношение к еде.

Что касается работы внутренних органов, постоянный дефицит питательных веществ приводит к нарушению работы органов. Так, замедляется метаболизм, образуются камни в почках.

А из-за резких скачков веса кожа становится дряблой и теряет тонус, что также сказывается на эмоциональном состоянии. В отсутствие физических нагрузок теряется и мышечная масса.

В результате из-за снижения калорийности пищи, нехватки питательных веществ нарушается гормональный фон. У женщин это связано с нарушением менструального цикла, а у мужчин - снижением уровня тестостерона у мужчин.

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