Эндокринолог рассказал о причинах развития диабета

Диабет относится к эндокринным заболеваниям, которые вызваны нарушением усвоения глюкозы из-за дефицита гормона инсулина. В результате у больного развивается состояние, при котором уровень глюкозы в крови постоянно повышен.

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По словам эндокринолога Вероники Неудахиной, диабет делят на два типа. Первый развивается вследствие неспособности поджелудочной железы вырабатывать инсулин.

Второй тип диабет приобретенный и развивается в течение жизни. Гормон инсулин при втором типе диабета вырабатывается в нужных количествах, но организм не способен его эффективно использовать, поскольку клетки теряют чувствительность к нему.

«Инсулинорезистентность клеток - это не отдельная болезнь, а симптом, сопровождающий избыточный вес и ожирение, особенно абдоминального», — объяснила Неудахина в разговоре с «Известиями».

Диабету второго типа предшествует преддиабет. Этот диагноз ставится в том случае, если уровень сахара в крови превышен, но еще недостаточно высок, чтобы говорить о диабете.

Преддиабетическое состояние можно корректировать, заявила врач. Например, снижение веса повысит чувствительность клеток к инсулину.

Поэтому Неудахина советует пересмотреть рацион питания, снизив калорийность еды, а также повысив физические нагрузки. При этом важно, чтобы питание было сбалансированным и правильным, включать овощи, фрукты, цельнозерновые блюда, бобовые, мясо, птицу, рыбу, молочные продукты.

Ранее сообщалось, что в России выросла смертность от диабета. А ученые заявили, что красное мясо повышает риск диабета на 62%.

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