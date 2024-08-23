Врачи рассказали, к чему приводит избыток соленой пищи в рационе

Часто потребление соленых продуктов опасно как для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и для здоровых. Избыток соли нарушает кровообращение, повышает давление и становится причиной развития гипертонии у ранее здоровых людей, рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев Общественной Службе Новостей.

© Газета.Ru

Соль используется лишь для вкуса, организму она не нужна. Главный вред соли – нарушение водно-солевого обмена и задержка и\жидкости, что повышает давление как у молодых людей, так и пожилых.

«Если это случается эпизодически, то ничего. Но если это носит регулярный характер, то и давление начинает регулярно повышаться, а затем развивается стабильная гипертензия. Так и рождается гипертония», — объяснил кардиолог.

Он отметил, что во всем мире снижение потребления соли снизило количество гипертоников. Вред утраивается, если потребление соли сопровождается распитием спиртного.

Напомним, также врачи отмечают, что избыточное потребление соли может проявляться двумя признаками — отеками и повышенным давлением. Оба они обусловлены задержкой жидкости в организме. Людям, склонным к повышению давления или отекам, нужно значительно ограничить употребление соли — менее 3 г в сутки. Это количество содержится в обычной пище, если ее не подсаливать.