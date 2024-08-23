В Хабаровске врачи впервые провели операцию на сердце недоношенного младенца

В Хабаровске хирурги впервые провели уникальную операцию на сердце месячного младенца с экстремально низким весом.

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Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края, в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии поступил грудной ребенок, который при рождении весил всего 1500 граммов. На фоне недоношенности месячному малышу поставили тяжелый порок сердца: коарктация аорты с выраженной степенью обструкции. Это врожденное сужение верхней части грудной артерии, из-за которого кровь не может нормально циркулировать по организму.

Кардиохирурги установили в суженный участок аорты стент, который расширил артерию и восстановил кровоток в сосуде.

Главной опасностью во время операции являлась возможность полной закупорки артерии. Низкая масса тела ребенка и его миниатюрные сосуды затрудняли установку стента в аорте. Однако специалисты центра мастерски справились со сложностями. Сейчас состояние малыша стабильное. Его перевели в Перинатальный центр Хабаровска для дальнейшей реабилитации.