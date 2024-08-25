Магнитные бури 26 августа — 1 сентября. Кого ждет депрессия, как пережить

Предстоящая неделя, с 26 августа по 1 сентября, должна быть относительно спокойной для метеозависимых людей. Согласно прогнозам ученых, геомагнитный фон будет в норме. Однако нельзя исключать вероятность возникновения магнитных бурь. О том, как пережить вспышки на Солнце и к каким рекомендациям экспертов стоит прислушаться — в материале NEWS.ru.

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Когда ждать магнитных бурь с 26 августа по 1 сентября

В последнюю неделю вспышки на Солнце пошли на спад, рассказал NEWS.ru директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Соответственно, в ближайшие семь дней мы ожидаем относительно пониженную солнечную активность. Это означает меньшую вероятность магнитных бурь, хотя отдельные события могут произойти», — пояснил специалист.

Ранее Петрукович сообщил, что последняя неделя характеризовалась достаточно сильной геомагнитной активностью. По его словам, из нескольких прогнозов один реализовался. Сильная магнитная буря длилась целые сутки. Ученый отметил, что в последние годы такое происходит редко.

Доцент кафедры нефтегазовой геофизики Северо-Кавказского федерального университета автор Telegram-канала «Занимательная геофизика» Ольга Зеливянская в беседе с NEWS.ru отметила, что краткосрочный прогноз — на ближайшие семь дней — достаточно спокойный.

«Предпосылок для сильных магнитных явлений на следующей неделе нет. Однако следует помнить, что Солнце постоянно готовит для нас сюрпризы. Также не стоит забывать, что мы видим только одну половину звезды. Солнце вращается вокруг своей оси с периодом примерно около месяца. По этой причине мы не видим ту часть, которая от нас отвернута», — указала собеседница NEWS.ru.

По данным сервиса прогнозирования магнитных бурь «Метеоагент», вся предстоящая неделя обещает быть стабильной с точки зрения геомагнитной активности. Явных солнечных вспышек не предвидится. Это означает, что не стоит ждать сильных магнитных бурь.

Между тем, по оценкам физика Андрея Бутова, нельзя полностью расслабляться. «С одной стороны, прогноз на ближайшие семь дней действительно вселяет некоторый оптимизм. С другой — я бы не стал полностью исключать вероятность возникновения магнитных бурь. Думаю, что небольшое геомагнитное возмущение может фиксироваться в четверг-пятницу», — пояснил NEWS.ru Бутов.

По его словам, метеочувствительным людям не следует терять бдительность. Физик рекомендует проводить больше времени на воздухе, отдыхать и вовремя принимать назначенные лечащим врачом препараты.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. По его словам, если метеозависимого человека предупредить о том, что в определенную дату произойдет магнитная буря, то в этот день «он плохо себя почувствует». Если ему ничего не сказать, то его состояние не ухудшится.

По словам Вибе, во время магнитных бурь у некоторых граждан «несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, но она теряется на фоне различных стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни».

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако, согласно результатам опросов, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — добавила Акулова.

Терапевт Виктория Краснова отметила в разговоре с NEWS.ru, что в дни сильных магнитных бурь многие ее пациенты «фиксируют самые разные симптомы». «Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, а также на упадок сил. Именно в этот период обостряются различные хронические заболевания», — подчеркнула эксперт.

Как пережить магнитные бури

Краснова посоветовала гражданам соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В дни, когда происходят магнитные бури, рекомендуется больше отдыхать, проводить свободное время на свежем воздухе, меньше переживать из-за различных мелочей. Кроме того, физическая нагрузка должна быть умеренной, а питание — сбалансированным. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебаний магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток, наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов NEWS.ru.

Кроме того, он посоветовал гражданам принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет организм. Сон становится спокойнее и крепче. Кроме того, Смирнов рекомендовал внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт хорошо работает, человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, нужно отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Как часто происходят магнитные бури и сколько длятся

По словам Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается. Такие возмущения могут продолжаться в течение суток.

Физик уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У подобных возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.