Невролог предупредил о «ночных» признаках заболеваний

Врач Ильин: дискомфорт в ногах перед сном может указывать на железодефицит. Если вы ложитесь в постель, и постоянно чувствуете, будто некуда девать ноги, стоит проверить уровень железа в крови. В целом любые ночные боли всегда требуют консультаций со специалистом. Невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин рассказал, какие еще проблемы со сном указывают на заболевания.

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Ранние пробуждения

Обнаружили, что внезапно стали «жаворонком»? Если вы не начали ложиться спать пораньше, но при этом просыпаетесь ни свет ни заря, это может быть признаком депрессии или тревожного расстройства, отметил врач.

Частые пробуждения ночью

Многие не придают этой проблеме значения, но частые пробуждения — тревожный симптом. По словам врача, стоит проверить щитовидную железу у эндокринолога, так как проблемы с ней часто приводят к нарушениям сна.

Потливость

Если вы сильно потеете по ночам, то обычно варианта всего два: либо в помещении душно, либо имеется какая-то проблема со здоровьем. Ильин подчеркнул, что при частой ночной потливости обязательно нужно обратиться к специалисту.

Храп

Постоянный храп по ночам может сопровождаться апноэ сна. При этом состоянии во сне возникают остановки дыхания или его нарушения.

При этом врач отметил, что не всякий храп опасен. Если человек просто храпит, но дышит нормально, это называется простым храпом и не вредит здоровью.

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