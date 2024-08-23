Что делать при отравлении арбузом или дыней

Почувствовав симптомы отравления арбузом или дыней, выраженные в виде тошноты, рвоты, диареи и озноба, нужно начать пить больше жидкости, не игнорировать продолжительную рвоту, а также на некоторое время отказаться от еды и алкоголя. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

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В качестве питья подойдет обычная вода, фруктовые компоты или немного подслащенная вода, также можно использовать специальные растворы, поддерживающие водно-электролитный баланс.

«Это может быть порошок, который разводят в воде, или капельницы. Последние делают по назначению врача в условиях стационара», — уточнила медик.

Врач отметила, что при диарее можно принять безрецептурные лекарства, однако важно учитывать, что не все из них можно давать детям. Сухорукова также добавила, что если рвота не останавливается длительное время, то необходимо вызывать скорую, поскольку медики могут сделать укол, останавливающий ее.

Если поднялась температура, появились озноб и головные боли, стоит принять лекарства против жара и постараться отдохнуть. Важно отказаться от еды на какое-то время.

Сухорукова предупредила, что не стоит пробовать лечиться народными средствами и пить алкоголь. Если симптомы отравления сохраняются больше суток, то в обязательном порядке нужно обратиться за медицинской помощью.

По словам гастроэнтеролога, с момента употребления арбуза или дыни до появления первых симптомов отравления может пройти от часа до двух суток. Их тяжесть зависит от множества факторов, включая тип отравления — вызванное бактериями с корки, испорченным продуктом, пестицидами или нитратами, а также возраст человека, вес, количество съеденной порции и наличия каких-либо заболеваний.

Самыми частыми симптомами отравления являются тошнота, рвота, диарея, дискомфорт в животе, слабость, озноб и повышенное потоотделение.

В случае нитратного отравления к этим симптомам могут добавиться тяжесть и боль в правом подреберье, снижение давления, учащенное дыхание, повышение пульса, звон или шум в ушах, похолодание, посинение конечностей, сонливость и даже потеря сознания, вплоть до комы, передает РИА Новости.

При отравлении ложными грибами нужно как можно скорее вызвать скорую помощь, а также выпить большое количество воды и вызвать рвоту. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог Доменик Кассанелли.